Cierra junio con 28 homicidios en la ciudad de Chihuahua

Chihuahua.- Chihuahua capital cerró con 28 homicidios al último día del mes de junio, superando en tres eventos la meta propuesta por la administración municipal, aunque por debajo de meses anteriores, precisó el comisario de policía, Julio César Salas González.

“Estos números no es el resultado ocasional, sino de mucho trabajo, mucha planeación, de estar cambiando estrategias, no solo de la Policía Municipal, sino de todas las corporaciones. No aviento las vivas de alegría, pero cuando le metes tanto empeño a querer bajar de 30 y luego a 28 y luego a 25”, indicó.

Recordó que durante junio del año pasado, se contabilizaron 52 homicidios en la capital lo que significa una reducción superior al 50 por ciento en el combate del ilícito y con miras a bajarlo pues para sacar a Chihuahua de las 50 ciudades más violentas del país.

Salas González dio a conocer que desde el martes, inició el operativo de Verano, con 222 policías con turnos extras que estarán cuidando las calles de la capital y con el fin de mantener e incluso reducir los índices delictivos.

Aparte de los elementos, también se dispondrá de más de 100 unidades de policías que, durante mes y medio, estarán realizando patrullajes en toda la mancha urbana.