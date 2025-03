Chihuahuenses destacadas e inolvidables

Ciudad Juárez.– Las mujeres chihuahuenses han marcado la historia del estado y el país por su valentía y entrega a causas que van de la mano con la justicia, la búsqueda de la equidad, el reconocimiento y congruencia con sus valores civiles y morales. En diferentes rubros, algunos personajes serán recodados eternamente por su valiosa aportación en la historia del estado, del país. Revista Net brinda un home naje póstumo a chihuahuenses inolvidables.

Miroslava Breach Velducea

La periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo de 2017, esa mañana iba a llevar a su hijo a la escuela.

Originaria de Chínipas, se dedicó a investigar la corrupción y narcopolítica en su tierra. Las amenazas a Miroslava comenzaron un año antes de su asesinato.

Sus reportajes provocaron cambios en dos candidaturas del PRI, una en Chínipas, la de Juan Salazar Ochoa, sobrino de los fundadores del brazo armado del Cártel de Sinaloa en el llamado Triángulo Dorado, Los Salazares.

En 1999, denunció el desplazamiento forzado en comunidades indígenas rarámuris que eran obligados a cultivar drogas. En el 2000, evidenció a Adán Salazar Zamorano, el fundador del grupo de Los Salazares, como “el principal productor y comprador de droga en la zona serrana”. En 2011, publicó el empoderamiento de Alfredo Salazar Ramírez, hijo de Adán, quien expandía su poder haciendo una nueva ruta para el tráfico de drogas.

Ese año Salazar Ramírez fue aprehendido. Las investigaciones de Miros lava ubicaban a su tío Crispín, herma no de Adán, encarcelado desde 2011, como el sucesor al mando.

En 2015 la periodista publicó otro reportaje sobre el desplazamiento forzado en la región serrana. En 2016 la amenazaron de muerte. Entre mayo y junio recibió una llamada telefónica del vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, le insistió que revelara sus fuentes. Miroslava se negó. La periodista continúo con su trabajo, denunciando nexos entre políticos y Los Salazares. Fue asesinada sin recibir protección pese a las amenazas recibidas y el conocimiento de dichas amenazas por parte del gobernador en turno.

“Porque el silencio es complicidad”, es una frase que recuerda su legado como periodista.

Esther Chávez Cano

Esther Chávez Cano fue una las activistas pioneras en defensa de los derechos de las mujeres. Impulsó junto con madres de víctimas de violencia y asesinato la creación de una fiscalía especializada y que se acuñara el término de feminicidio. Además de fundar uno de los centros de apoyo integrales para protección de mujeres en riesgo y sus familias.

La activista nació en la ciudad de Chihuahua el 2 de junio de 1933. Su educación y formación básica la hizo en su ciudad natal. En 1951 se trasladó a vivir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde continuó sus estudios de bachillerato y Contabilidad. En 1963 cambió su residencia a la ciudad de México; y finalmente permaneció en Ciudad Juárez, Chihuahua desde 1982.

Tuvo una larga trayectoria en la iniciativa privada, finalmente en el año de 1992 formó el Grupo 8 de Marzo de Juárez, cuya prioridad era defender los derechos de las mujeres. Tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México y en esta frontera, conoce la problemática de las mujeres. Recopilar información periodística para dar nombre a las víctimas cruelmente asesinadas.

Se invita en 1996 a diversos grupos femeninos y se forma la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales contra la violencia hacia las mujeres (11 grupos) a fin de trabajar unidas por este objetivo común. Ante la apatía del Gobierno para investigar y prevenir la violación y asesinato de mujeres jóvenes y pobres por el hecho de serlo, en 2003 presentó una denuncia ante la Cedaw junto con la organización Equality Now, exigiendo el cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida como Convención de Belen Do Para)

Ante la incapacidad de avanzar en la lucha por erradicar el feminicidio en la frontera, nació la idea de abrir un centro para apoyar a las sobrevivientes de la violencia. Fundó en 1999 Casa Amiga Centro de Crisis A.C. para brindar atención psicológica, médica y legal a las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual y a sus familias. Actualmente esta organización es conocida a nivel nacional e internacional, por el apoyo integral que se brinda a las víctimas de violencia.

Arminé Arjona

El 25 de diciembre de 2009 murió de cáncer en Ciudad Juárez. Arminé Arjona fue una poeta juarense nacida en 1958, ella también se dedicaba a la acupuntura. Su obra ha aparecido en numerosas revistas mexicanas y estadunidenses. Fue una escritora multifacética cuya obra incluye: poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia e incluso aforismos con los que hace intervenciones artísticas visuales en las paredes de la ciudad, era una poeta urbana, “La poesía se voló la barda”, plasmó alguna vez.

Los textos de Arjona están conectados con proyectos de concientización social que invitan a discutir la violencia de género, el maltrato infantil y eventos políticos como la militarización de Ciudad Juárez.

Su obra incomodó a muchos por su tono irónico y sarcástico. Su madre, una mujer que frecuentaba a autores como García Márquez, Max Aub y León Felipe, le inculcó el gusto por las artes y la literatura. Su padre fue un español refugiado en el país. Publicó libros como el poemario “Juárez, Tan Lleno de Sol y Desolado” (2003) y “Delincuentos: Historias del narcotráfico” (2009), en este volumen de cuentos su personaje central es el humo, uno de los recursos discursivos con el que ella podía abordar tan compleja problemática de la frontera, y a través del cual sus lectores reconocen la dinámica que los “je fes”, “puchadores”, “mulas” y hasta “juniors” establecen alrededor de sus ilícitas actividades. Tuvo también múltiples publicaciones en antologías diversas.

Un gran testimonio poético de protesta y artístico lo dejó plasmado en cientos de bardas de la ciudad en donde sus mensajes aún tienen una voz vigente, una que representa a los ciudadanos, en especial las mujeres que sufren de la violencia y la impunidad, como: “Tus Muertas Siguen Vivas”. Falleció el domingo 29 de diciembre de 2024, fue una incansable activista que a los 66 años “apagó su luz”, por complicaciones de salud.