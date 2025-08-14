Chihuahua.- En un esfuerzo por frenar la violencia que afecta a diversas regiones de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Gañván y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunciaron la creación de una fuerza de tarea conjunta entre el estado y la Federación.

La estrategia contempla intercambio rápido de información, operativos coordinados y acciones específicas en las zonas con mayor incidencia delictiva.

En el encuentro también participaron el fiscal estatal, César Jáuregui, y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, quienes ratificaron que las autoridades locales trabajarán de manera estrecha con el Gobierno federal para salvaguardar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

