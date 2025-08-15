Chihuahua: Vinculan a proceso a presunto ladrón de autobus

Chihuahua.- El pasado jueves, un juez de control vinculó a proceso a Raúl Eduardo P. L. quien tomó un autobús de pasajeros y circuló desde el extremo sur hasta el lado norte, provocando una persecución por elementos de seguridad municipal, en hecho acontecidos el pasado 07 de agosto.

Durante la audiencia celebrada la tarde de este jueves, se le vinculó a proceso por posesión de vehículo con reporte de robo, así como daños y lesiones culposas, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.

Según la relatoría de los hechos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detectaron a la unidad circulando y al marcarle el alto, el ahora vinculado intentó darse a la fuga para evitar ser detenido, iniciándose una persecución policial que duró más de una hora.

Durante su huida, chocó una unidad de la Policía Municipal Ford Explorer, modelo 2025 e impactó un vehículo de la marca Chevrolet, línea Sonic, modelo 2015, causándole lesiones al conductor, para después estrellarse en la caseta de peaje del Libramiento Oriente, en donde finalmente fue detenido.