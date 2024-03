Chihuahua: Testifican por posibles desvíos en Delegación de Bienestar

Chihuahua.- Casi una decena de personas acudieron hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para testificar sobre el presunto desvío de recursos dentro de la Delegación de la Secretaría del Bienestar, bajo la administración de Juan Carlos Loera de la Rosa.

Una de las testigos aseguró que se enteró por la relación de amistad que mantiene con un ex colaborador de la dependencia federal y cuya dinámica le ha llevado a conocer al menos ocho casos, pero sabe que hay muchos más dadas las denuncias y las solicitudes de apoyo que le llega de forma privada.

“Les dicen que ya cobraron y les presentan documentos con firma, pero al revisarla se dan cuenta que no es la de ellos, no sabemos a quiénes les están pagando o quién está cobrando por ellos”, dijo la persona.

En este sentido, aseguró que su tío habitante de Cuauhtémoc, acumula siete ocasiones en que va a registrarse pues desde septiembre no le pagan. En la dependencia estatal de aquella ciudad le dijeron que alguien más estaba cobrando en otra entidad y podría tratarse de un homónimo, pero la última vez cambió el argumento.

“Esta última vez le comentaron que posiblemente había otra anomalía, pero no le dijeron cuál. Un conocido fue a la Ciudad de México y allá en Bienestar le dijeron que a mi tío no le llegaba el dinero porque habían presentado un acta de defunción y eso no es cierto, mi tío está vivo”, aseguró.

La entrevista fue realizada por dos agentes ministeriales de la FGR llegados desde Ciudad de México, quienes recabarán las entrevistas para lograr conformar la carpeta en la cual se determinará o no inhabilitar a Juan Carlos Loera para algún puesto de elección popular.

Esta denuncia fue iniciada por Hugo Ruiz Esparza, abogado y exservidor de la Nación, quien señala un desvío de al menos 20 millones de pesos de los programas de adultos mayores y personas con discapacidad en la mayoría de los municipios de la entidad.