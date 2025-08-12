Chihuahua: Suspenderán servicio de agua potable por reparación de conducto

Chihuahua.- El servicio de agua potable será suspendido en 15 colonias de la capital por los trabajos de reparación en una fuga detectada en el conducto de Tabalaopa-Nombre de Dios, anunció la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua.

La suspensión del servicio será por la tarde de este jueves 14 de agosto por el inicio de las obras desde las 9:00 de la mañana, realizando las maniobras en la infraestructura de 24 pulgadas de diámetro y se espera que, para el viernes por la mañana, el servicio se regularice.

Las colonias en las que se suspenderá el servicio son: Ahuehuete, Ampliación San Felipe, Ciudad Deportiva, Emiliano Zapata, Jardines de San Felipe, La Cima, Leones Universidad, Magisterial, Parques de San Felipe, San Felipe, San Felipe V Etapa, Unidad Burócrata, Unidad Tecnológico, Unidad Universidad y Universidad.

JMAS Chihuahua trabaja en garantizar un servicio de calidad para todos los chihuahuenses, por lo que agradece la comprensión de la ciudadanía por las afectaciones que pueden generar estas labores, que son necesarias para mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad.