Chihuahua: Suman 16 serpientes de cascabel capturadas en lo que va del año

Chihuahua.- En lo que va del año, elementos del Cuerpo de Bomberos han asegurado 16 víboras de cascabel y 121 serpientes caseras, como parte de las 409 intervenciones de captura y rescate de fauna silvestre, en las que también están involucradas aves y mamíferos.

En este sentido, la instancia municipal precisó que, durante sus intervenciones, deben apegarse a los protocolos establecidos cuando son llamados para auxilio, rescatar a los animales y resguardarlos temporalmente hasta ser entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o en su caso ser devueltos de manera segura a su hábitat natural.

En el informe, también precisó que se han capturado diversas especies como búhos, pumas, zarigüeyas, gatos monteses, jabalíes y coyotes, por lo que recomendaron a la población no tratar de atraparlas o manipularlas y llamar a las autoridades para evitar riesgos.

También se recomienda mantener la calma y no molestar a los animales; mantener los patios y frentes de los domicilios limpios y sin acumulación de escombros; y en caso de algún avistamiento, marca al 911.