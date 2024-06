Chihuahua: Suman 12 casos de personas afectadas por altas temperaturas

Chihuahua.- Desde abril que inició la vigilancia por el ingreso de la temporada de calor, se han contabilizado 12 personas afectadas por las altas temperaturas en el estado, Juárez está a la cabeza con cinco casos.

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que el registro da cuenta de un golpe de calor, un caso de quemadura solar y 10 insolaciones en siete de los 67 municipios de la entidad.

Además de Juárez, Hidalgo del Parral cuenta con dos casos y San Francisco de Conchos, Gómez Farías, Ojinaga, Guazapares y Ascensión, un caso respectivamente.

El funcionario estatal destacó que afortunadamente no se han presentado defunciones por golpes de calor, pero no es pretexto para relajar las medidas preventivas como es el consumo de agua más abundante que lo regular, no exponerse por demasiado tiempo a los rayos del sol, realizar deportes muy temprano o muy tarde y vestir ropa de colores claros.

También hizo el llamado para no dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de los vehículos, aunque sea por periodos cortos, y pidió a la población acudir al médico en cuanto se presenten síntomas como fiebre, vómito, náuseas o diarrea.