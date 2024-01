Chihuahua se declara libre de casos de lepra

Chihuahua.- Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Lepra, la Secretaría de Salud de Chihuahua reportó que durante el 2023 no se registró un solo caso nuevo de la también conocida como enfermedad de Hansen.

El responsable de Micobacteriosis y Enfermedades Respiratorias Crónicas en Adultos, Luis Enrique Reyes, dio a conocer que solo hay dos casos en tratamiento en Ciudad Juárez y Rosales, registrados en años previos.

Añadió que al cierre del año 2023, a nivel nacional hubo 243 casos en tratamiento, de los cuales el 81 por ciento (197) son multibacilares.

Destacó que en Chihuahua llevan a cabo diversas acciones de promoción y difusión en las unidades médicas, así como el fortalecimiento de las acciones de detección de la enfermedad y de capacitación al personal.

La lepra es causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. De no tratarse puede causar discapacidad permanente.

Reyes añadió que es poco contagiosa, toda vez que se requiere de un contacto muy estrecho y durante mucho tiempo entre las personas: su transmisión se presenta a través de las gotitas de saliva, que expulsa la boca o nariz de una persona enferma que no ha recibido tratamiento.

Los síntomas iniciales son lesiones en la piel, desde manchas de color café o rojizo que no causan dolor, no sudan y no dan comezón. También pueden presentarse una o varias “bolitas” en la piel, llamadas nódulos; usualmente existe adormecimiento en estas lesiones.

Es necesario tomar muestras de un estudio microscópico, así como una biopsia para confirmar el diagnóstico. El tratamiento dura de 6 meses a 2 años y se lleva a base de la ingesta diaria de pastillas y la supervisión semestral del paciente.

Una vez concluido el tratamiento, se da un seguimiento por 5 años para evitar posibles recaídas. Al término de este periodo de vigilancia se da el alta definitiva.