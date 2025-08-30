Chihuahua: Rinde protesta nuevo Consejo Consultivo de Vialidad 2025-2028.

Chihuahua.- La noche del pasado viernes se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo consejo Consultivo de Vialidad para el periodo 2025 a 2028, encabezándolo Luis Carlos Bustamante Estrada en lugar de Joan Sarroca Rey, quien terminó su gestión.

En su mensaje, el presidente saliendo dio un informe de las actividades realizadas durante su periodo, en donde especificó que presidió treinta y una sesiones mensuales, participó en operativos antialcohol, ofreció dos conferencias de prensa, entre otras actividades.

Sarroca dijo que la importancia de este evento consiste en el compromiso que está al servicio de la comunidad para hacer respetar las leyes de vialidad desde el ámbito social, logrando una importante reducción en los números de muertes por accidentes viales.

El consejo involucra a empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil y autoridades, logrando que la movílidad vial en la ciudad fuera segura e inclusiva.

La protesta les fue tomada por el Subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, quien con la representación de la Gobernadora Maru Campos los exhorto a cumplir los lineamientos marcados.