Chihuahua: Responden inquietudes de habitantes de Monte Xenit

Chihuahua.-La tarde del viernes, Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, encabezó la reunión con habitantes de Monte Xenit afectados por los defectos en la infraestructura del fraccionamiento, ubicado al norte de la capital y que presentó derrumbes en agosto pasado.

La sesión inició con la presentación de los estudios topográficos, hidrológicos, geofísicos y estructurales, que los expertos en cada uno de los temas, realizaron en toda la zona, explicando a detalle los resultados y contestaron todas las dudas que los vecinos tenían, respecto al riesgo en el que se encontraba su vivienda.

Ahí se les explicó el alto riesgo en 32 viviendas ubicadas en la periferia, justo sobre la barda perimetral, ya que los muros de contención no cuentan con la resistencia para soportar la carga, mientras que las viviendas ubicadas al centro no presentan riesgo, debido a que prácticamente están sobre rocas y no sobre relleno.

Tras la explicación técnica, Bonilla Mendoza abundó en los apoyos que dará el Ayuntamiento para interponer las denuncias por las vías civil, penal y administrativa, así como la creación de un fondo emergente para atender esta situación que será presentado y votado el día de hoy a medio día en la sesión extraordinaria de Cabildo.

En dicho fondo se contempla recurso económico para pagar la renta por tres meses, con la posibilidad de extenderlo de ser necesario y un subsidio para el pago de honorarios de abogados que contraten los vecinos afectados para interponer las denuncias contra la constructora.