Chihuahua renueva su Ley Orgánica del Poder Judicial

Chihuahua.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que redefine su estructura interna y funciones, abrogando la normativa anterior para responder a las reformas federales y estatales en materia judicial.

La iniciativa, avalada por unanimidad durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, busca consolidar la independencia judicial y fortalecer la coordinación entre órganos como el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, sin que exista subordinación jerárquica entre ellos.

El nuevo marco legal regula competencias, atribuciones y distribución de áreas auxiliares, manteniendo la actual organización de los Distritos Judiciales. Además, incorpora principios de transparencia, imparcialidad, eficiencia y perspectiva de género para mejorar la impartición de justicia en la entidad.

La ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que se realizará la transición administrativa y el relevo de titulares, suspendiéndose audiencias y plazos procesales solo por ese día.