Chihuahua: Renovará PAN municipal dirigencia en un mes

Chihuahua.- El próximo 14 de septiembre, el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua llevará acabo la renovación de su dirigencia en la capital, además que realizará la votación por consejeros estatales y nacionales.

Desde este fin de semana se emitió la convocatoria para quienes aspiren a alguno de los cargos, misma que vence el próximo 25 de agosto y se llevará a cabo en las oficinas del blanquiazul en la capital.

Luego seguirá la promoción del voto, con fechas estipuladas entre el 1 y el 13 de septiembre para lograr llegar a los alrededor de 5 mil militantes en posibilidad de votar.

Sarahí Franklyn, presidenta del PAN municipal, destacó que Chihuahua es uno de los bastiones más importantes de Acción Nacional en el país y recordó que, tras la jornada electiva, se conocerán los resultados.

Los panistas y la ciudadanía en general pueden acceder a la convocatoria completa en este enlace.