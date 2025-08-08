Chihuahua.- La Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, reforzó las acciones para el control y erradicación de la tuberculosis bovina en la entidad, con el objetivo de proteger el hato ganadero chihuahuense.

El jefe del Departamento de Ganadería, Juan Carlos Flores Márquez, destacó que se han destinado recursos propios para continuar con las acciones preventivas adoptadas en la presente administración.

“Por primera vez se realizan barridos sanitarios gratuitos en municipios de la Sierra Tarahumara, donde se aplican pruebas de tuberculosis, brucelosis y se colocan aretes oficiales sin costo para los productores”, señaló el funcionario.

La gerente del Comité Estatal, Luisa Pamela Ibarra Lemas, informó que Chihuahua se encuentra clasificado como zona de escasa prevalencia nivel 2 y avanza hacia la incorporación total a la zona A, lo que refuerza su liderazgo nacional en materia sanitaria.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la limpieza y desinfección de 28 corrales en regiones estratégicas del estado, así como la coordinación con autoridades federales y estadunidenses para garantizar las condiciones en la exportación de ganado.