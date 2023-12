Chihuahua: Realizarán primera caminata en respuesta al VIH

Chihuahua.- Con motivo del Día Mundial del Sida que se conmemora cada 1 de diciembre, autoridades estatales y organizaciones civiles invitaron a la “Caminata en respuesta al VIH”.

Cargando...

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía en general y personal de todas las dependencias de salud. El evento se desarrollará a partir de las 8:00 de la mañana en el discóbolo de la Ciudad Deportiva el próximo 3 de diciembre.

El responsable estatal del Programa VIH/Sida e ITS, Alfredo Guzmán Macías, dijo que el objetivo es generar una mayor conciencia acerca de la trasmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Infecciones de Transmisión Sexual ITS y la Hepatitis C en la comunidad.

"Instituciones oficiales, organizaciones civiles, grupos y personas activistas que luchan en contra del sida en todo el mundo, llevan un mensaje de compasión, esperanza y solidaridad a quienes viven con el VIH y recuerdan a aquellos que han fallecido a causa del sida", dijo.

Cargando...

Durante el anuncio estuvieron presentes la organización Fátima IBP que encabeza Karla Arellano Ornelas, y del coordinador del Capasits Chihuahua, Juan Carlos Alberto Padilla Acosta, quienes señalaron que esta conmemoración se lleva a cabo desde el año de 1988 cuando la Organización Mundial de la Salud propuso que cada 1 de diciembre se conmemore el Día Mundial de la Respuesta Ante el Sida.

Este día tiene el propósito de que los países establezcan un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el sida mediante acciones de prevención, designando un lema diferente para cada año el cual refleje los esfuerzos mundiales para luchar contra esta enfermedad y tomando como símbolo el lazo rojo. El lema para el año de 2023 es: “El camino que pone fin al sida”.