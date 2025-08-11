Chihuahua: Niega Bienestar donación de terreno para construir hospital del IMSS

Chihuahua.- Mayra Chávez Jiménez, delegada de Bienestar en Chihuahua, negó que exista de manera formal la donación de un predio para que se construya un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital del estado.

Indicó que, a pesar de no ser parte de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), tiene la información de que el Ayuntamiento de Chihuahua no ha formalizado el traspaso de un terreno que sirva para la edificación de la infraestructura.

La funcionaria federal sostuvo que, a pesar de haberse anunciado la disposición de dos predios por parte de la Presidencia Municipal de Chihuahua, la realidad es que no existe el traspaso del inmueble a la instancia nacional para la construcción del nosocomio.

Hace unas semanas, el IMSS anunció la inversión millonaria para la construcción de infraestructura hospitalaria de la que se dejó fuera a Chihuahua a pesar que se había anunciado la donación del terreno y una serie de estudios para denotar la factibilidad del inmueble.