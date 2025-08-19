Chihuahua: Muere un paciente más por sarampión en el estado

Chihuahua.- El estado de Chihuahua contabiliza otro fallecimiento por sarampión, según los datos publicados por la Secretaría de Salud durante este lunes, con lo que se acumulan 14 decesos desde febrero en que inició la serie de contagios en la entidad.

Se trata de una persona de un adolescente de 15 años de edad y perteneciente a la etnia rarámuri y cuyo deceso se registró el pasado miércoles 13 de agosto en el municipio de Camargo y originario de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo a los datos de la dependencia estatal, el joven presentó complicaciones derivado de la falta de la vacunación para evitar el contagio de sarampión, y según el dictamen de la Dirección General de Epidemiología, el ahora fallecido no contaba con comorbilidades.

El corte de este lunes, también indica 3 mil 854 casos confirmados de sarampión de los cuales, ya se han recuperado 3 mil 721 personas y aún se encuentran bajo hospitalización a nueve personas.

Se reitera el llamado a la población de 49 años y menos, para acudir a cualquier de los centros de vacunación instalados en diversos puntos de la entidad, para que le sea aplicado el inmunológico y evitar ser víctima de la enfermedad.