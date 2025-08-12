Chihuahua: Llegarán nuevas unidades de Bowi en un mes

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno, anunció que un mes, estarían llegando las primeras 20 unidades nuevas del Bowi para integrarse al servicio en esta capital, siendo la primera de dos partes que se compraron.

Informó que, la semana pasada, se concluyó con el proceso licitatorio y se acordó enviar las 40 unidades en dos lotes, cuya segunda entrega tardía entre 15 y 20 días más que la primera parte de la adquisición.

El funcionario estatal recordó que la convocatoria fue lanzada semanas atrás y se busca modernizar el servicio de transporte a la población de la capital en la ruta troncal cuyo trayecto inicia a un costado de la Central Camionera, al sur de la capital, y hasta la avenida Homero, en el norte.

Apenas este día se reinició con el servicio hasta el campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) con el fin de atender a la población estudiantil y quienes viven cerca de las inmediaciones de la máxima casa de estudios.