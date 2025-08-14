Chihuahua.- La mañana de este jueves fueron inaugurados dos lactarios móviles que visitarán diferentes zonas de la capital para atender a mujeres en lugares donde tradicionalmente no existen condiciones para amamantar de manera segura.

Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, aseguró que con estas unidades se garantiza a las mujeres lactantes un proceso digno y seguro, lamentando que la tasa nacional de lactancia sea del 36 por ciento, cuando organismos internacionales sugieren al menos el 70 por ciento.

Destacó que este fenómeno se debe a la falta de cultura y respeto por el proceso de lactancia materna, por lo que se mantendrán cambiando estigmas y modificando paradigmas para que las mujeres se sientan seguras durante la lactancia.

Las unidades móviles y fijas están disponibles no solo para madres funcionarias, sino para todas las mujeres que se encuentren en esta etapa.

Por su parte, Mónica Meléndez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, agradeció el apoyo de distintas instancias comprometidas con el sector femenil, especialmente cuando las madres se encuentran fuera de casa y necesitan alimentar a sus bebés.

“La lactancia no solamente salva vidas, sino que protege la unión familiar, la vida del planeta y hasta la economía”, sostuvo la directora, al tiempo que explicó la itinerancia de las unidades por colonias, zonas rurales y calles del Centro Histórico.

Estas unidades se suman a la promoción activa de la lactancia materna, ya que se cuenta con 15 lactarios fijos al servicio de la ciudadanía en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.