Chihuahua: Han evacuado 27 viviendas de Monte Xénit

Chihuahua.- Al último corte, se contabilizaron 27 viviendas evacuadas en el fraccionamiento Monte Xénit luego de la recomendación lanzada a los habitantes por el derrumbe de uno de los muros de contención durante el año pasado y que dejó a una treintenta de familias en la vulnerabilidad.

Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, informó que al momento también se cuenta con 23 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de los afectados y se mantiene la comunicación con ellos a fin de dar seguimiento al caso.

Abundó en que cada viernes se tiene una reunión de seguimiento y evaluación y llevan grandes avances con la empresa que hará el estudio técnico especializado para darle resolución al tema de los muros de contención, incluso, en próximos días podría estar firmándose el convenio.

El presidente municipal precisó además que se encuentran en cercanía con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), a quienes se les ha estado explicando y planteando el tema de la responsabilidad de la desarrolladora.

En este sentido, el edil reconoció el papel de la asociación gremial para con sus afiliados, pero sostuvo que el Ayuntamiento estará velando por los intereses de la población por encima de cualquier institución, cámara, grupo o barra.