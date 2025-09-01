Chihuahua: Duplicaron aplicación de vacunas el fin de semana

Chihuahua.- Durante este fin de semana, se duplicó la cantidad de vacunas contra el sarampión en los macrocentros de vacunación instalados en Chihuahua y Delicias ante el inicio del ciclo escolar y como muestra del compromiso que han tomado los padres de familia para con sus hijos.

Julio César Ortega Hernández, director Distrito 1 de salud, indicó que tan solo los dos últimos días de agosto se aplicaron alrededor de 6 mil vacunas en los macrocentros instalados a fin de lograr ampliar la atención a quien todavía no se aplicaba el biológico.

Dijo que, de forma regular y desde que inició la campaña de vacunación, se aplican entre mil 500 y 2 mil dosis al día, sin embargo, este fin de semana la cantidad se duplicó, por lo que agradeció a la ciudadanía que haya tomado el compromiso para acudir a inmunizarse.

“Llevamos buen ritmo y hay buena respuesta de la gente, creo que hay buena concientización, los papás se están comprometiendo”, sostuvo el funcionario al tiempo que invitó a la población para aplicarse el biológico a quien no lo ha hecho.