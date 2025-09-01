Chihuahua: Con el fin de garantizar seguridad en el regreso a clases para el ciclo 2025-2026, el Ayuntamiento de Chihuahua destinó 100 elementos para instalarse en algunos centros escolares de la capital, además de los recorridos que estarán realizándose con el paso de los días.

Así lo informó Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, al presidir el evento de arranque de inicio escolar en la Escuela Primaria 24 de Febrero de la colonia Cumbres, en donde entregó más de 300 mochilas con útiles escolares a través del programa “Mi Bolsa Escolar”.

Durante el evento, el alcalde expresó su entusiasmo por el inicio del ciclo escolar, e informó que además de esta escuela, también se entregarán más de 130 mil mochilas en primarias y secundarias de nivel básico en todo el municipio.

Las mochilas contienen materiales como tijeras, lápiz, bicolor, borrador, juego de geometría, pegamento, hojas de máquina, cinco cuadernos y colores, entre otros materiales.

Bonilla Mendoza informó también que, en los días sucesivos, iniciará la operación del programa “Abuelo Policía”, mediante el cual se contará con personas de la tercera edad cerca de los centros escolares a fin de reforzar la vigilancia en las escuelas.