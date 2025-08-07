Chihuahua: Desata persecución tras robo de camión de pasajeros

Chihuahua.- La mañana de este jueves, un hombre de 21 años desató una persecución en su contra luego de haber robado un camión de pasajeros al servicio de una empresa maquiladora.

Los hechos se dieron durante las primeras horas de hoy en el cruce del periférico Lombardo Toledano y plaza La Concordia, al sur de la capital, en donde tras robar la unidad, condujo por algunas calles hasta que fue detenido.

El hombre se escapó por varias calles de la capital hasta que, cerca a la Caseta de Sacramento, fue detenido tras chocar la unidad y no poder continuar con su trayecto.

Ahí fue detenido por elementos de seguridad, quien se identificó como Yahir Eduardo P. T., y fue puesto a disposición de la autoridad estatal que integrará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.