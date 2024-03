Chihuahua: Con quema de camioneta trataron de evitar traslado de reos

Chihuahua.- La madrugada del martes se realizaron operativos en penales estatales para el traslado de reos a otros estados, lo que generó una reacción violenta.

Un video compartido en redes sociales muestra una camioneta estacionada afuera del Cereso 1 de Aquiles Serdán la cual se incendia como medida para impedir el operativo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó el traslado de 117 internos del Cereso Estatal No. 1, ubicado en Aquiles Serdán; del Cereso Estatal No. 3, ubicado en Ciudad Juárez, fueron trasladados 82 personas, y del Cereso Estatal No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua, se trasladó a 10 internos.

No se han reportado detenciones por el caso de la camioneta incendiada.