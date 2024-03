Chihuahua.– Las personas aspirantes al Senado de la República y diputaciones federales por la coalición Fuerza y Corazón por México iniciaron su campaña la tarde del viernes en la Plaza de Armas ante cientos de chihuahuenses.

Mario Vázquez Robles, Daniela Álvarez Hernández, Manque Granados y Alex Domínguez, llegaron alrededor de las 5:00 de la tarde al sitio en medio de un gran recibimiento.

Durante su mensaje, Mario Vázquez, candidato al Senado en primera fórmula, recordó que hace unos años le dijeron a México “primero los pobres y que no nos mentirían, no nos traicionaría y que no nos robarían y ¿hoy qué tenemos? Tenemos traición, nos han robado y nos han mentido y tenemos unos datos que nos demuestra todo esto”.

Abundó en el incremento de la pobreza en el país, el derrumbe del sistema de salud, la falta de obras en carreteras y el abandono de la niñez mexicana; mencionó la farsa de Morena mediante adjudicaciones directas que llevan al encarecimiento de las pocas obras del gobierno federal.

Por su parte, Daniela Álvarez, candidata al Senado en segunda fórmula, dijo que la historia la ha llamado hoy para defender cada rincón de Chihuahua “de los traidores y mentirosos que no han hecho más que darnos la espalda”. Recordó el cese de las estancias infantiles, la falta de mantenimiento a las carreteras y los programas que ha recortado el gobierno federal.

En su intervención, Alex Domínguez, candidato a diputado federal por el Distrito 08, hizo un llamado general a trabajar para evitar que Morena llegue a Chihuahua, pues su forma de gobernar ha dejado mucho que desear, específicamente para el estado. Recordó las inversiones para Chihuahua, así como el trabajo en materia de seguridad pública cuando fue legislador hace más de una década, por lo que no es un improvisado en la materia.

Manque Granados, candidata a diputada federal por el Distrito 06, destacó el trabajo en equipo de la ciudadanía chihuahuense y que, a pesar del abandono del gobierno federal, se ha sabido salir adelante en desarrollo educativo, tecnológico y económico.

Se dijo comprometida para ser la voz de la ciudadanía en el Congreso de la Unión y puso a disposición su experiencia en el ramo del apoyo a los emprendedores para llevarlo al servicio público.

Valentina Terrazas, a nombre de la ciudadanía, destacó la lucha histórica que habrá de darse en las elecciones más importantes, con más de 20 mil cargos electivos y una lista nominal de casi 100 millones a quienes habrán de llegar para despertar el interés de la ciudadanía para participar y recordar los desastrosos resultados del actual gobierno federal.

Durante el evento se contó con Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, además de legisladores, dirigentes municipales y estatales de los tres partidos