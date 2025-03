Chihuahua: Aborto seguro para todas

Ciudad Juárez.– Las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar en todo el país tienen derecho a recibir servicio médico para atención de un aborto espontáneo o inducido (es decir, embarazos viables o no viables). Esto es un derecho humano de acceso a la salud, en nuestro país esto es legal y en apego a la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM046).

Con esta normatividad el Estado Mexicano tiene el objetivo de ofrecer atención para un aborto en condiciones seguras, con personal médico especializado y sensibilizado para garantizar un servicio digno y humano a las solicitantes.

“En México, el aborto representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna sin cambios sustanciales en las últimas décadas {…} hasta el 3 de octubre de 2022, el aborto se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte materna. Además, entre 1990 y 2016, de las 32 mil 284 muertes maternas que se registraron, 2 mil 408 (7.5%) fue ron por causas relacionadas con el aborto; 305 mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años y 13 niñas de 10 a 14 años murieron por esta causa”, documenta el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México (2022).

Hasta el 3 de octubre de 2022, el aborto se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte materna | Associated Press

SCJN obliga a Chihuahua a cumplir la ley

En la Ciudad de México, el 26 de abril de 2007 se reformó el Código Penal y se hicieron adiciones a la Ley de Salud, para reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

Desde la despenalización se han realizado un total de 277 mil 268 procedimientos en todo el país, de los cuales se cuenta con cero muertes maternas, de acuerdo con el Gobierno de Cdmx. Del total de atenciones brindadas, 87 mil 743 han sido a usuarias no residentes de la Ciudad de México. De estas, 85 fueron chihuahuenses.

En toda América Latina y en el resto del país las mujeres han continuado enfrentando obstáculos para lograr el ejercicio de sus derechos re productivos.

Chihuahua ha sido uno de los estados que obstaculizaban los derechos de las mujeres en este sentido. Sin embargo, el 30 de enero de este año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2024 y declararón la invalidez de los artículos 143, primero y segundo párrafo, 145 y 146, así como el proemio, la fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua que regulaban la prohibición absoluta del aborto voluntario y los requisitos para acceder al aborto por violación. Con esta decisión ninguna autoridad De Chihuahua podrá negar servicios de aborto o criminalizar a una persona por abortar.

La entidad fue la número 21 en acatar las disposiciones legales con respecto este derecho reproductivo.

En el estado hay tres sentencias de Tribunales Colegiados que han encontrado responsables a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y Servicios de Salud del Estado por negarse a informar y proveer servicios de aborto al inicio del proceso del embarazo, de acuerdo con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A partir de estas sentencias, la SCJN informó que los servicios de salud del Chihuahua deberán informar y proveer acceso al aborto al inicio del embarazo, con base en la constitución mexicana; así como en los casos autorizados por la legislación penal del estado.

Aborto en Chihuahua

Existen ocho unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua, que se encuentran en un igual número de municipios, para prestar los ser vicios de interrupción de embarazo que encuadran en las excluyentes del código penal del estado anteriormente referidas.

Estas unidades médicas son: Hospital General “Salvador Zubirán Anchondo” en la ciudad de Chihuahua; Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez; Hospital de Gineco-obstetricia de Parral; Hospital de Gineco-obstetricia de Cuauhtémoc; Hospital Regional de Delicias; CAAPS en Guachochi; CS en Creel y Hospital Guadalupe y Calvo.

La Secretaría de Salud estatal ha informado que para acceder a los servicios de una interrupción de embarazo es necesario comunicarse al teléfono (614) 4399900 ext. 21592 en el cual se brinda atención médica a cada caso en particular.

Además, en enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama, que garantiza, por primera vez, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las unidades médicas del organismo. Por lo que las derechohabientes del Issste en el estado tienen posibilidades de solicitar esta atención en las unidades médicas familiares de Ciudad Juárez, de Chihuahua, en donde también está el Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas, y en la unidades de la ciudad de Delicias.

Marea Verde, la lucha continúa

Una de las colectivas de Chihuahua, que han aportado constante labor a la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres ha sido Marea Verde. Esta agrupación, junto a Aborto Seguro Chihuahua y AbortistasMx, ha impulsado estrategias de litigio para promover juicios de amparos para declarar la inconstitucionalidad de la sanción al aborto voluntario y exigir servicios de aborto disponibles en las instituciones estatales y federales. Su labor ya dio frutos, pero aún falta más.

Después del avance en la SCJN y de las sentencias en Tribunales Colegiados, “hemos presentado algunas solicitudes, alrededor de 10, para que la Secretaría de Salud brinde estos servicios porque las sentencias eran claras, ‘brindar servicios y difundirlos’, pero no hubo difusión”, comenta Alessa Rey, de Marea Verde.

Se ha impulsado estrategias de litigio para promover juicios de amparos para declarar la inconstitucionalidad de la sanción al aborto voluntario y exigir servicios de aborto disponibles en las instituciones estatales y federales | Samuel Palacios

La activista considera que ha habido una orden del de arriba, en Chihuahua, para evitar que se den los abortos, pues aún despenalizado, comenta Alessa, “presentábamos las solicitudes y empezaban con muchas obstaculizaciones, decían que necesitaba que me presentara tal documento, tal información… y de esta forma ir como demorando y demorando la atención para que en algún momento, por ejemplo, si se cumplieran las 12 semanas, ya no pudieran, como un pretexto para negarlo”.

Por otra parte, “el personal no está tan capacitado, no está tan actualizado en protocolos”. La activista agrega que “no han cumplido a cabalidad con esta sentencia, han puesto trabas, no han difundido que se debe hacer esto, pero afortunadamente, ayer (25 de febrero), la Suprema Corte hace cuenta que estos estos amparos que presentamos para lograr estas sentencias, no solamente se presentaron aquí en Chihuahua, se presentaron en otros estados”.

A partir de esto, la SCJN resol vió que en ningún estado en el país pueden negar estos servicios y que si alguien lo solicita debe rían de prestarlos.

Autoridades de Chihuahua no re portan ningún registro de mujeres encarceladas por someterse a un aborto, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La activista de Marea Verde, comenta: “esta sentencia tiene efectos retroactivos, es decir, si hay personas que están siendo procesadas penal mente por el delito, entre comillas, de aborto, estas personas tienen que ser liberadas”.

Lineamientos de la ILE

En los lineamientos de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se precisan los aspectos para que un aborto se realice hasta las 12 semanas de gestación, y hasta las 20 semanas para Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en caso de abuso sexual y otras excepciones.

Se debe realizar de forma segura por personal capacitado, mediante dos procedimientos dependiendo de los criterios uno de ellos la edad gestacional:

Con medicamentos: En casos de menos de 10 semanas completas de embarazo.

Por aspiración manual Eléctrica Endouterina (AEEU) o eléctrica (AMEU): En caso de 11 semanas hasta 12

Después de las 12 semanas un aborto es legal, siempre con el consentimiento de la mujer en estos casos:

Violación.

Inseminación artificial no con sentida.

Por encontrarse en riesgo la vida de la mujer.

Por presentar el producto mal formaciones genéticas o congénitas, que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo por las condiciones.

En estos supuestos este procedimiento se realiza en unidades hospitalarias.

Estigmatización

Pese a que evidencia epidemiológica demuestra que los abortos inseguros generan gran morbilidad materna, complicaciones y muertes evitables, los factores culturales y falta de educación han estigmatizado a las mujeres que desean realizar se un aborto: “A las mujeres se les considera ‘transgresora’ del ideal de ‘feminidad’ y que tradicional mente se asocia con ideas sobre la sexualidad para la procreación, la maternidad como destino biológico inalterable para las mujeres y la protección y el cuidado que éstas deben proporcionar hacia las de más personas”.

Seguras y protegidas

Como chihuahuenses y mexicanas deben saber que la atención debe realizarse en unidades médicas del sector público, con tecnologías se guras y confiables que comprenden el uso de medicamentos, aspiración manual endouterina y otros procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la atención incluye consejería, manejo del dolor y anticoncepción postaborto, así como la referencia a otros servicios complementarios, de acuerdo con las necesidades y preferencias de las usuarias.

Para mayor información o du das sobre cómo abortar contacta a Marea Verde al (614) 118 7532.