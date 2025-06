César Duarte no es víctima, es corrupto: Morena Chihuahua

Chihuahua.- El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua emitió un posicionamiento en el que rechaza tajantemente las declaraciones del exgobernador César Duarte, quien recientemente se presentó como víctima de persecución política. La dirigencia estatal del partido sostuvo que Duarte debe rendir cuentas por los actos de corrupción que se le imputan y no tiene cabida en la vida pública ni política del estado.

"En Morena Chihuahua somos claros: ni perdón ni olvido para quienes saquearon al pueblo y traicionaron a Chihuahua. Las declaraciones recientes del exgobernador César Duarte, al pretender presentarse como víctima de persecución política, son un insulto a la inteligencia y a la memoria histórica de las y los chihuahuenses.

César Duarte no es una víctima, sino un delincuente acusado de corrupción, señalado por desviar recursos públicos y por apropiarse ilegalmente del agua de las y los chihuahuenses, mediante presas construidas en sus propiedades, mientras el estado enfrenta una de las peores crisis hídricas de su historia.

En Morena no olvidamos. El pueblo no olvida. Duarte aún tiene cuentas pendientes con la justicia. Su lugar está en los tribunales, no en la política.

Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Chihuahua, respaldamos el derecho del pueblo a la justicia y recordamos que el exgobernador continúa enfrentando procesos legales vigentes. Chihuahua merece justicia y merece verdad".