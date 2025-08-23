Celebra Bonilla propuesta para prohibir narcocorridos en escuelas del estado

Chihuahua.– Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, celebró la propuesta presentada en el Congreso del Estado para erradicar la música que hace alusión a actividades ilícitas al interior de los planteles escolares.

El presidente destacó que la capital es pionera en la aplicación de estas políticas al sancionar a las agrupaciones musicales y artistas en solitario que interpretan música con apología al delito o a la violencia contra las mujeres.

“No podemos seguir siendo una sociedad hipócrita, escandalizarnos con la violencia, con la delincuencia, con el narco, y por otro lado, fomentar en nuestros hijos el consumo de este tipo de música”, indicó.

Bonilla Mendoza indicó que no puede seguir enarbolándose este tipo de cultura que ha derivado en un México violento, por lo que felicitó al Congreso del Estado por la presentación de la iniciativa.