Catedral de Chihuahua: una joya construida en cantera y piedra

Ciudad Juárez.– La identidad minera que llevó a los colonizadores a fundar el poblado de San Francisco de Cuéllar en 1709 y que en 1718 se convertiría en San Felipe del Real de Chihuahua, ahora ciudad de Chihuahua, también marcó la pauta de los materiales: cantera y piedra, que fueron destinados por la feligresía para edificar el templo que hoy lleva por nombre Catedral Metropolitana.

El arquitecto Gastón Fourzán ha dedicado su trayectoria de más de 40 años a la conservación y restauración del patrimonio cultural. Revista Net lo entrevistó para conocer acerca de la trascendencia de este inmueble para la comunidad chihuahuense. Comparte detalles sobre la cimentación, sus torres y la pintura que recubrió las figuras de los santos tallados en piedra.

Su experiencia se ha fortalecido en su labor de docencia, investigación y planificación como integran te del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Chihuahua, forma parte de la Dimensión Diocesana de Cultura, es miembro activo del Museo de Arte Sacro y del Fideicomiso para la Ciudad de Chihuahua.

En los años 20 del siglo XVIII se realizaron los proyectos para la construcción del templo actual, que terminó de erigirse en 1742, periodo considerado un tiempo récord para la época debido al dinero que la gente destinaba por devoción.

Cuenta con una planta en forma de cruz, respetando la forma de las iglesias de la época, mientras que la edificación con dos torres desde el principio de su construcción refleja la importancia que se le dio en su momento, así como el material con el que se edificó, de acuerdo con Fourzán.

Los cimientos son enormes, tienen una profundidad de siete metros y de tres a dos metros de ancho para poder soportar el peso que, al ser un edificio de piedra, es de toneladas. En términos prácticos, el templo se encuentra a la orilla del río Chuvíscar, entonces, por el tipo de material del subsuelo (arena, cascajo y piedra bola) se necesita de una cimentación fuerte.

“Las torres las vemos con un trabajo un poco más sencillo, porque el material tiene que ser mucho más duro, por la atura están sujetas a una situación de mucha presión por los fenómenos naturales, el viento es un elemento de erosión tremendo, las heladas, la lluvia, los cambios de temperatura, del calor de mediodía al frío de invierno, que afectan los materiales y los deterioran”.

De origen, el edificio tenía más de 30 campanas, pero con los años se han deteriorado y actualmente solo suenan 16. La altura de 40 metros impone un respeto profundo, pero hay que prestar detalle de los santos labrados en piedra para poder percatarse que parecieran estar manchados, sin embargo, son los restos de la pintura de colores que los cubrió originalmente, como en las edificaciones religiosas en estados como Tlaxcala, Oaxaca o Chiapas.

“San Pedro aún tiene pintura en la cara, todo era de colores, es muy difícil recuperarlo porque se han perdido, porque el clima no da para su conservación. Sabemos que era de colores por todos los residuos de pintura que hay en los huequitos”.

La Santa Cruz

Durante sus cerca de 300 años de existencia, el templo ha sido dedicado a diferentes advocaciones, hoy en día a La Santa Cruz, aunque inicialmente se erigió a nombre de San Francisco de Asís, patrono de la ciudad y que está representado en la fachada. Además, en el marco de la ventana octagonal de la parte frontal del edificio se encuentra una imagen de San José, que lleva al Niño Jesús en brazos y en una mano los lirios de la castidad, teniendo un lugar importante en la fe de la época por ser el santo patrono de los mineros.

“En términos de arquitectura no es propiamente una catedral, es una parroquia, porque las catedrales tienen que ser más grandes, y esta no tiene el tamaño suficiente. Sin embargo, en 1892 se necesitó una Catedral y qué mejor edificio que este para empezar a funcionar”.

La conservación del edificio, pese a algunos detalles y restauraciones realizadas con los años, merece una calificación de 10, considera el arquitecto Gastón Fourzán, al comparar con iglesias de otras regiones del país que se han visto afectadas por sismos e inundaciones.

“Que tenga los apóstoles en la fachada, que no cualquier templo tiene una fachada de tal tamaño para poder acomodar al apostolado. Se construyó en la primera mitad del siglo XVIII, que corresponde al periodo Barroco, por eso vemos tanto ornamento, la cantidad de imágenes que tiene, el simbolismo que existe por todos lados. Cada elemento tiene su característica simbólica, es señal de algo. Como en aquella época la gente no sabía leer ni escribir, este tipo de cosas eran como un catecismo abierto que se aprovechaba para la evangelización”.

Cada año se realizan revisiones al inmueble, principalmente los techos, debido a que el cambio climático ha generado lluvias que han llegado a desbordar la capacidad de las bajadas de agua, además de procurarse mantener el material original.

Mantenimiento y restauración

“A mí me ha tocado hacer la restauración de este edificio durante los últimos 40 años, hemos cambiado muchas piezas de cantera, los aplanados que son los enjarres de los muros, el encalado, estar revisando las campanas, cómo están sujetas, los elementos de hierro que coronan tanto la cúpula como las torres, que pesan 800 kilos, pero con la vibración del viento los dobla, empiezan a inclinarse y es necesario apuntalarlos”.

El lugar ubicado en la calle Guadalupe Victoria y calle Cuarta, en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, se puede visitar por fe, por turismo o por cultura cualquier día, pues sus puertas están abiertas al público diariamente con servicios de eucaristía y confesiones.

“Estos edificios son propiedad de usted, del señor que viene pasando, de la señora que está de aquel lado; no son de la iglesia, no son del gobierno, son bienes de la nación. En ese sentido, quienes somos responsables del cuidado y mantenimiento somos los mexicanos a lo largo y ancho del país. No es fácil conseguir dinero para el mantenimiento de estos edificios”, comenta el arquitecto.