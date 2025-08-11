Captura SSPE a 16 por delitos federales y asegura arsenal en Chihuahua

Chihuahua.- Durante la semana pasada, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) detuvo a 16 personas relacionadas con delitos del fuero federal, a las que se suman otras 87 por el fuero común, como parte de los resultados de los operativos realizados en ese periodo.

Entre los casos destacados se encuentran tres jóvenes, de entre 18 y 23 años, detenidos por la comisión de un secuestro en Ciudad Juárez; otros tres en Hidalgo del Parral por el mismo delito, así como un joven de 24 años que fue arrestado en el municipio de Madera con un arsenal en su poder.

Asimismo, se logró la recuperación de 15 vehículos reportados como robados; el decomiso de cinco armas cortas y siete largas, 73 cargadores y mil 805 cartuchos de distintos calibres.

También se aseguró mil 855 dosis de cristal y casi dos kilogramos de marihuana, lo que refleja el compromiso de la SSPE para mantener el orden público y garantizar la paz, señaló Luis Aguirre, subsecretario de Estado Mayor de la corporación.