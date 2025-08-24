Chihuahua.– Con el objetivo de fortalecer la salud animal y enfrentar los retos que impone la sequía, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en coordinación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dio a conocer que impartió el taller “Protocolos sanitarios para la salud animal y estrategias para enfrentar las condiciones de sequía”.

El encuentro se realizó en el auditorio Arturo Trejo del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la UACJ, y estuvo dirigido a productores de la región, así como a estudiantes de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista.

La capacitación corrió a cargo de la SDR, en la cual, se abordaron temas enfocados en garantizar el bienestar del ganado, la detección del gusano barrenador, la prevención sanitaria sistémica, y estrategias prácticas de vacunación, bacterinización y desparasitación.

El coordinador de la región fronteriza de la SDR, Miguel Núñez, destacó que es de vital que estudiantes y productores cuenten con los conocimientos necesarios para aplicar los protocolos de salud animal, que aseguren la productividad y sostenibilidad de las unidades ganaderas en la entidad.



Añadió que con estas acciones se impulsa la capacitación técnica y la colaboración entre academia y sector productivo, lo que contribuye a mejorar la economía rural.