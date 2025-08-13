Capacitan a productores para prevenir y controlar gusano barrenador

Chihuahua.- Como parte del Programa Estatal de Vigilancia del Gusano Barrenador, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), realizó una capacitación dirigida a más de 40 productores de los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, con el objetivo de brindar herramientas para la prevención y control de esta alerta sanitaria.

El coordinador regional de la zona fronteriza de la SDR, Miguel Núñez Nava, destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia preventiva para que los productores sepan cómo actuar en caso de detectar algún caso, aun cuando esta problemática no ha alcanzado al estado de Chihuahua.

Explicó que este tipo de capacitaciones resultan fundamentales, debido a las afectaciones que el gusano barrenador ha provocado en el comercio entre México y Estados Unidos.

Durante la jornada, se abordaron temas como la identificación del parásito, su método de diseminación, técnicas de localización, limpieza y tratamiento de las heridas en el ganado, así como medidas para evitar su propagación a otros animales y prevenir complicaciones mayores en ejemplares infectados.

También, se resaltó la importancia de mantener altos estándares de sanidad en el ganado, tanto para proteger la economía local como para garantizar la calidad en la comercialización hacia otras regiones.

A la fecha, la SDR ha capacitado a más de 5 mil productores en todo el estado mediante foros y talleres realizados en el marco de la entrega de insumos agropecuarios, de los cuales 170 pertenecen a la región fronteriza, incluyendo Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.