Capacitan a personal médico en rescates aeromédicos con simulación real

Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realizó una jornada de formación en operaciones aeromédicas para personal médico y voluntario, enfocada en perfeccionar la atención de pacientes en traslados aéreos de alto riesgo, informó un comunicado.

El curso, de más de 16 horas, incluyó teoría, simulaciones y prácticas supervisadas, abordando técnicas de estabilización, manejo avanzado de vía aérea, control de hemorragias y comunicación en vuelo.

La capacitación concluyó con un ejercicio en la aeronave Bell 429 de la SSPE, replicando escenarios reales para asegurar respuestas rápidas y seguras en emergencias críticas.