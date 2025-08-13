Chihuahua.- En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, diversas instancias estatales llevaron a cabo del Seminario el Prevención de Trata de Personas con el fin de adquirir herramientas que permitan detectar y combatir este delito.

En su intervención, Carlos Mario Jiménez, en representación de la Fiscalía General del Estado (FGE), recordó que la dependencia estatal se encuentra trabajando no solo en las penas punitivas, sino desde la prevención en coordinación con distintos actores.

Destacó el compromiso para hacer presencia en aeropuertos, centrales camioneras, hoteles y aquellos sitios donde pueden fungir como epicentros para la comisión de este delito, deshumanizante y que destroza vidas.

“La libertad no es negocia, la libertad no tiene precio, en nuestro estado no hay lugar para la trata de personas”, sentenció Jiménez Holguín

Por su parte, Raquel Bravo Osuna, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, dijo que este delito hiere la dignidad humana, que arrebata libertad, deja cicatrices invisibles en que lo padece.

Para llegar a la comisión de este delito, aseguró, se conjugan la desigualdad, la injusticia y la falta de acceso a las mismas oportunidad, por lo que celebró la unión interinstitucional para combatir este ilícito.