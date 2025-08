Calor provocó pocas ventas al principio de julio: Cocentro

Chihuahua.- Las altas temperaturas registradas durante el presente verano, provocó la baja en las ventas en los negocios establecidos en las calles del centro de la capital, puesto que las personas prefirieron salir en horas donde el sol ya no estuviera tan fuerte, pero los negocios se encontraban cerrados.

Claudia Portillo López, presidenta de Comerciantes del Centro (Cocentro), aseguró que si bien hubo visitantes locales, nacionales e internacionales, sí se registró una baja en comparación con julio de otros años, baja que tuvo una normalización hacia finales del mes.

La comerciante sostuvo que, aparte de los negocios tradicionalmente visitados durante la época, el sector hotelero también registró una baja en la cantidad de personas a las que les brindó servicio.

Portillo López sostuvo que durante agosto se espera un incremento de hasta 70 por ciento en las ventas relacionadas con el regreso a clases como son los útiles escolares, mochila y calzado, principalmente, sector que se verá saturado en los próximos días hasta antes del ingreso de clases.

Al momento no se ha realizado un corte del comportamiento económico de la zona centro de la ciudad de Chihuahua, aunque también reconoció que la dinámica comercial se ha ido moviendo y los días que antes eran buenos ahora no lo son y cuando menos se esperan ventas, registran picos que no se habían presentado.

En este tenor, la comerciante invitó a la población para que visite el Centro Histórico de la capital, uno de los más atractivos del país y con servicios que ofrecen una buena atención al cliente, derivado de las diferentes capacitaciones que reciben para ir mejorando en el servicio que prestan.