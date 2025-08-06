Cae sujeto por agresión física y emocional de mujer en la ciudad de Chihuahua
Chihuahua.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Jaime M. Q., señalado como probable responsable del delito de violencia familiar.

La detención fue a través de una orden de aprehensión que se le cumplimentó el martes en la colonia Che Guevara, en ciudad de Parral, de donde fue trasladado a la ciudad de Chihuahua

Jaime M. Q. quedó a disposición del juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos que le requería.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Violencia Familiar formularán imputación en su contra bajo lo contenido en la causa penal 486/2023, derivado de la investigación que refiere que cometió actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la mujer víctima.

