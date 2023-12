Cae probable responsable del homicidio de dos mujeres en Balleza

Chihuahua.- Ramón M. C. fue detenido al contar con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del homicidio de dos mujeres en la comunidad de la Yerbabuena, en el municipio de Balleza.

El doble homicidio ocurrió el 9 de septiembre del año en curso.

De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, el hombre en compañía de otras personas armadas, arribaron al domicilio de las víctimas Gloria C. C., y Sally A. C., a quienes sacaron de forma violenta del inmueble, donde les dispararon con armas fuego y les provocaron la muerte.

Ramón M. C. fue arrestado en un domicilio de la colonia Fátima en la ciudad de Hidalgo del Parral.

El acusado, quien cuenta con 61 años de edad, fue puesto a disposición del juez a fin de llevarlo a la audiencia donde el Ministerio Público le formulará imputación.