Cae por violencia familiar en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Noé Iván P. S. por el delito de violencia familiar.

La detención del hombre de 31 años fue en la calle Parque Chapultepec y Francisco I. Madero, de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Noé Iván P. S. fue puesto a disposición del juez de control del Distrito Judicial Benito Juárez que lo requería para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público formulará imputación en su contra de acuerdo a lo contenido en la causa penal 132/2022.

"El trabajo realizado por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de género, a través de la procuración de justicia", se lee en un comunicado.