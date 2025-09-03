Cae por incumplimiento de obligaciones alimentarias y violencia familiar
Parral.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Martín Roberto T. O., quien contaba con dos órdenes de aprehensión por incumplimiento de las obligaciones alimentarias y violencia familiar.

La detención del hombre de 30 años se dio el martes en calles del fraccionamiento Mohinora de la ciudad de Parral y fue puesto a disposición de los jueces de control que lo requerían para llevarlo a las audiencias en las que agentes del Ministerio Público formularán imputación en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, en el periodo abril de 2022 a marzo de 2024, dejó a proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus tres hijas.

En cuanto a los cargos por violencia familiar, se establece que Martín Roberto T.O., agredió físicamente y amenazó con una navaja a su hermana, en hechos ocurridos el 27 de enero de 2024.

