Cae imputado por violencia familiar en Parral

Parral.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Carlos César Iván B.C., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre de 41 años agredió verbal y psicológicamente a sus hijos de 4 y 6 años, en hechos registrados el 24 de junio de 2023, en un domicilio de la colonia Las Palmas, en la ciudad de Parral.

Con la denuncia interpuesta por la madre de los menores y la investigación ministerial, se obtuvo la orden de aprehensión otorgada por un juez de control.

El detenido va a ser llevado a la audiencia en la que el ministerio Público le informará sobre los cargos que se le imputan.