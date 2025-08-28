Cae implicado en privación de la libertad y homicidios en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) capturaron la tarde del miércoles 27 de agosto, a Ricardo M. G., de 43 años, alias “El Gallo” o “El 63”, por los delitos de homicidio y privación de la libertad.

La captura del mencionado sujeto de 43 años de edad, se llevó a cabo en el entronque de la carretera Nonoava – Norogachi, en donde se le cumplimentó las órdenes de aprehensión.

De acuerdo con las ministeriales el 17 de noviembre del 2013, el detenido junto con diversos sujetos, privaron de la libertad a Cristian A. C., y Alexis C. G., en un negocio de polarizado ubicado por las calles Jorge Castillo y Moctezuma en Cuauhtémoc.

Posteriormente las víctimas fueron localizadas sin vida, en las inmediaciones del campo menonita número 34, sus cuerpos presentaban heridas producidas por arma de fuego y estaban severamente golpeados.

En otra orden de aprehensión cumplimentada en contra de Ricardo M. G., aparece como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad de un masculino en hechos ocurridos el 21 de abril del 2023.

La información de la investigación ministerial establece que la víctima fue interceptada en las calles 70 y Netzahualcóyotl, de la ciudad de Cuauhtémoc, por sujetos que portaban armas de fuego, pecheras y chalecos antibalas, llevándoselo por la fuerza en un vehículo pick up.

Ricardo M. G., fue puesto a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que emitieron las respectivas órdenes de aprehensión solicitadas por agentes del Ministerio Público que formularán imputación en su contra.