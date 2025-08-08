Cae hombre que dejó de pagar la pensión de su hija

Chihuahua.- Javier P. B. fue detenido por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Las investigaciones ministeriales establecen que el hombre de 49 años dejó de proveer los medios y recursos para el desarrollo y manutención de su hija adolescente, en el periodo comprendido de marzo de 2022 a marzo del presente año.

Con el seguimiento da la denuncia interpuesta en contra de Javier P. B., se obtuvo la orden de aprehensión con la que fue detenido este viernes, en la colonia Manuel Gómez Morín.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur le formulará imputación en la audiencia inicial.