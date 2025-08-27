¿Buscas trabajo como enfermero? Secretaría de Salud del Estado abre su bolsa

Chihuahua.– La Secretaría de Salud Estatal lanzó una convocatoria dirigida a egresados y pasantes de la Licenciatura de Enfermería y Técnicos en Enfermería, para integrarse de manera temporal como personal vacunador adscrito en los Distritos de Salud de la entidad.

Los municipios a cubrir son Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Ojinaga, Guachochi y Gómez Farías, así como en los poblados de Creel y Témoris.

Los requisitos que deben presentar las y los aspirantes son:

Diploma de 1 año como Auxiliar de Enfermería.

Carta de pasante o título y cédula profesional de la carrera de Técnico en Enfermería General o Licenciatura en Enfermería.

Servicio militar liberado para hombres.

Las y los interesados pueden solicitar mayor información al teléfono 614 429 33 00 extensiones 21512, 21573 y 21749.

De la misma forma podrán enviar su documentación, a través del formulario de la Bolsa de Trabajo de Servicios de Salud de Chihuahua, y aplicar para las vacantes, de acuerdo al perfil y documentación escolar acreditable.

Para el registro deben llenar todos los datos que se encuentran en la liga.