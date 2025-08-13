Buscarán opciones para relleno sanitario si no resuelve Banobras en septiembre

Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, anunció que estará buscando más opciones de financiamiento para el Relleno

Sanitario de Mápula si el Banco Nacional de Obras (Banobras) no resuelve para septiembre durante la sesión de consejo.

Abundó en que apenas el miércoles pasado, acudió a la Ciudad de México para solicitar gestiones con el Gobierno Federal para lograr agendar el asunto en la reunión que tendrán en septiembre y en caso de negativa, buscarán otras opciones.

Recordó que a finales de este mes, está programada la audiencia constitucional en los juzgados federales y esperan no haya un nuevo diferimiento como ha sucedido en los dos últimos años.

El edil aseguró que la extensión de la celda número 2, se mantiene por debajo del 15 por ciento de su capacidad, por lo que aún se tiene un margen de operación para seguir destinando los desechos en ese lugar, esperando que no pueden perder el proyecto por la burocracia en ningún gobierno.