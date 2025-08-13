Buscarán integrar más municipios a Mesa Regional de Seguridad

Chihuahua.- Con el fin de compartir experiencias y formar estrategias que deriven en la disminución de la violencia, podrían integran a más municipios a la Mesa Regional de Seguridad de la capital, conformada también por las ciudades de Aldama y Aquiles Serdán.

Julio César Salas González, director de Seguridad Pública Municipal de la capital, abundó en que sostendrán un encuentro con el titular de la Mesa Regional de Seguridad de Coyame y Ojinaga en fecha por definir, en donde llevará el intercambio de información.

El funcionario municipal recordó que hace tiempo solicitó la información de otras mesas regionales para conocer las acciones de otras regiones, como fue la de Ciudad Juárez e Hidalgo del Parral, en donde llevan a cabo estrategias de jornadas de paz, acercamiento con jueces cívicos o reuniones para evitar la violencia contra la mujer.

A esta iniciativa, abundó, se sumó el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez Rodríguez, quien propuso el acercamiento con la Mesa de Seguridad del corredor Aldama a Ojinaga, a fin de blindar el municipio capitalino y erradicar los hechos delictivos.

En esta semana estarían recibiendo la respuesta de quienes fueron invitados a fin de lograr el intercambio de experiencias en las estrategias de seguridad y erradicar la comisión de delitos, concluyó.