Chihuahua.- La mañana de este sábado, integrantes de las agrupaciones medioambientalistas Keyah y Salvemos los Cerros, así como un grupo de voluntarios, realizaron una jornada de limpieza en el río Sacramento, en la zona donde se pretendía introducir maquinaria pesada.

Lo anterior para evitar que las autoridades dañen la zona donde apenas está creciendo la hierba y den reversa al florecimiento de especies vegetales y animales que habitan en el área, lo que refuerza la importancia de conservar este ecosistema.

Los participantes indicaron que, con estas acciones, buscan rescatar el río Sacramento de acciones inadecuadas para el medio ambiente, pues no se contemplan acciones que beneficien a esta zona de la capital.

En este sentido, las organizaciones propusieron el diseño de un plan de manejo integral para el río Sacramento, enfocado en la conservación y el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

Además, anunciaron que continuarán realizando jornadas de limpieza en la zona como una forma de demostrar que es posible cuidar y manejar el río de manera amigable con el medio ambiente, sin necesidad de afectar la biodiversidad que lo caracteriza.