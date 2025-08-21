Chihuahua.- Con el fin de relanzar el Centro Histórico de la capital como un atractivo turístico, cultural y económico, Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, se reunió la tarde de ayer con los integrantes de Comerciantes del Centro (Cocentro).

El funcionario estatal recordó la relación cercana que existe con la organización de comerciantes desde su paso por la administración municipal, quienes son el corazón de la vida económica, social y de convivencia de la población capitalino.

De la Peña Grajeda dijo que, durante la reunión, se informó sobre la inversión del Gobierno del Estado para lograr hacer del primer cuadro, un atractivo para diversos gustos, siendo la modernización del transporte BRT una de las grandes obras.

Reconoció que en la capital hay otros polos de desarrollo, sin embargo, también reconoció el encanto que tiene el Centro Histórico de la capital, por lo que buscan que se convierta nuevamente en un centro de atracción de personas.

Inversión de CFE

Tras el anuncio de inversiones en 11 proyectos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para Chihuahua, Santiago de la Peña celebró que se haga este tipo de obras en la entidad y siempre serán bienvenidas para el progreso del estado.

Precisó que una entidad pujante como es Chihuahua, debe garantizarse el abasto de energía eléctrica para mantenerse en el progreso y avance en diferentes frentes pues de lo contrario, estaría perdiéndose competitividad frente a estados vecinos.

De acuerdo a la información, la CFE considera inversión para la ampliación de la red, modernización de transformadores para aumentar la eficiencia y seguridad del sistema, así como la sustitución de equipos obsoletos, la incorporación de tecnología de prevención y predicción, y la optimización de recursos.