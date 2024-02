Buscan que todos los agentes viales porten cámaras de solapa

Chihuahua.- Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, propuso que las secretarias de Seguridad Pública en los municipios destinen recursos a fin de que todos los elementos de vialidad porten una videocámara de solapa durante su horario de servicio.

La propuesta, explicó la legisladora, busca eliminar la discrecionalidad, los malos tratos y los actos de corrupción en el actuar de los agentes cuya confianza en su actuación para con la ciudadanía ha venido en aumento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, aunque reconoció que aún deben seguirse generando acciones que le permitan al pueblo saberse protegidos por sus autoridades.

“En ocasiones, algunas videocámaras pueden encontrarse en mantenimiento, o no contar con el equipo necesario, puede dejar en estado de indefensión a cualquiera de las partes, ya sea a la autoridad o al gobernado, pues el no contar con este instrumento no se tiene la certeza de que lo que se diga en alguna acusación sea completamente cierto hasta realizar las investigaciones pertinentes”, expuso la diputada.

Recordó que el artículo 15 de la Ley de Vialidad y Tránsito en el Estado de Chihuahua se contempla la obligación de que todos los elementos de Policía Vial porten una videocámara que grabe sus intervenciones. Las denuncias ciudadanas indican que éstas no siempre se encuentran en funcionamiento.

Terrazas Porras precisó que esta obligación se deja de manera discrecional en muchos municipios, señalando que podrán o no portar esta herramienta tecnológica cuando debe dejarse estipulado en las reglamentaciones municipales la obligación de que esta se mantenga en funcionamiento en todo momento, para que así puedan corroborarse las acciones de los agentes.