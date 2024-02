Buscan inhabilitar a Loera de cualquier cargo público

Chihuahua.- El abogado Hugo Ruiz Esparza solicitará mañana la inhabilitación ante instancias federales para que Juan Carlos Loera de la Rosa, ex delegado de Bienestar en Chihuahua, se postule o ejerza un cargo público dadas las presuntas anomalías que existieron en la dependencia federal bajo su gestión y que no logró transparentar.

Recordó que desde hace un año y medio solicitó una auditoría externa a la delegación del Bienestar en Chihuahua, ya que la parte administrativa de esta dependencia se amparó y negó la transparencia en el ejercicio de los recursos. Ante esta negativa, acudió al Consejo de la Judicatura Federal en donde logró, a través de amparos, la presentación de copias certificadas de la administración y las condiciones en que dejaron Bienestar Chihuahua cuando Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez Brenes, subdelegado, se retiraron de sus respectivos cargos.

“Como ya tengo esa sentencia, tendré que recurrir a la Secretaría de la Función Pública, a la misma Presidencia de la República, a la misma Auditoría Superior de la Federación y ante la Cámara de Diputados y Senadores, irles a pedir que el señor Juan Carlos Loera de la Rosa, sea inhabilitado en su futuro para un cargo público federal o un cargo público estatal”, informó.

Ruiz Esparza apuntó que el ex delegado del Bienestar no cumplió el encargo hecho por el presidente López Obrador: administrar correctamente el recurso público.

Abundó en que los jueces de distrito han dado la razón tanto a él como a la ciudadanía que representa, por lo que seguirá luchando en busca de justicia para que la sentencia quede regularmente firme, o sea, este martes.

Será esta semana cuando el abogado visite las dependencias mencionadas para informales de este resolutivo y actuar en la inhabilitación.

Hay una presunta protección federal para JCL: abogado

Hugo Ruiz Esparza aseveró que hay certezas (más que indicios) de las irregularidades dentro de la delegación del Bienestar Chihuahua y están siendo protegidas por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel; o el mismo Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. “Tengo la certeza de que este señor tiene una protección muy bien fundamentada. Desconozco si es propiamente de la Secretaría del Bienestar o del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en consecuencia, Ariadna Montiel. Lo que sí, es que este señor está actuando con toda impunidad porque alguien lo protege”, dijo.

Cuestionó el por qué una situación administrativa tenga que llegar hasta las instancias judiciales.

Recordó además que como empleado del Bienestar, propiamente como servidor de la Nación, se enteró del manejo de corrupción al interior de la delegación del Bienestar en Chihuahua, lo que le llevó a denunciarlas e iniciar todo el proceso desde hace más de 18 meses.

Las situaciones de corrupción nadie se las platicó, asegura, pues al estar dentro de la dependencia federal atestiguó estas irregularidades específicamente en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, aunque apunta que, en las becas para personas con discapacidad, también existen malos manejos.

“Yo lo vi, yo lo viví y a mí como persona que soy, soy testigo fehaciente de esos robos y esas irregularidades, esas satraperías (sic) que hicieron Juan Carlos de la Rosa y Marcelino Gómez Brenes”, aseguró.

Los casos de robo en Bienestar Chihuahua

Sus denuncias comenzaron cuando se enteró que cientos y después miles de adultos mayores no estaban siendo beneficiados con las becas. ¿Por qué? Porque sus firmas habían sido presuntamente falsificadas, alguien más estaba cobrando en su lugar y el recurso no llegó nunca a su destino original.

“Me enteré de 4 mil personas, tan es así que tengo la certeza que no se encuentran los folios en donde robaron bien bonito, bien a su manera y falsificaron firmas”, dijo.

El abogado recordó que en una audiencia celebrada el pasado 17 de agosto de 2023, por cita de un juez federal, Miguel Ángel Franco (jefe del jurídico de Bienestar Chihuahua) reconoció le pérdida de 3 mil 814 folios. No 4 mil, como decía Ruiz Esparza, en un inicio.

El litigante asegura que esos folios son los reconocidos solo en Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, pero aún faltan muchos por investigar en otros municipios y que ni siquiera han sido denunciados.

Haciendo estimaciones, el monto de lo robado ascendería a 20 millones de pesos de manera bimensual desde el año 2019 en que Juan Carlos Loera fue nombrado como “superdelegado”. O sea, podría haber un desvío aproximado de 600 millones de pesos hasta 2023, aunque Loera de la Rosa, se separó de su cargo un mes antes de terminar el año pasado.

Intentos de silenciarlo

Hugo Ruiz Esparza asegura que ha recibido amenazas de muerte. Pero no solo teme por su vida, sino por la de su familia e incluso, pueden actuar contra sus bienes y aunque hay temor, él sigue la lucha para que se haga justicia a los miles de adultos mayores que les urge un ingreso para tener lo más mínimo indispensable.

Pero no solo ha sido amenazado, también hubo intentos por comprar su silencio.

“También me quisieron comprar. Me dijeron que había un monto considerable. Un 20 con seis ceros para que yo me callara y lo tengo que decir. Sí temo por mi vida y por mi integridad física”, asegura.

Aunque no puede comprobar quién o quiénes le hicieron las amenazas ni el ofrecimiento, sabe que proviene de “altas esferas” con números telefónicos que ya están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado.

“No voy a claudicar para que se haga justicia, agradezco la confianza de quienes han depositado su confianza en mí para llevar los casos. Si Juan Carlos Loera de la Rosa logra ser senador de la República, aún así, voy a luchar porque se le haga un juicio de procedencia porque lo tenemos que llevar a que nos rinda cuentas”, asegura.

Descartó que sus acciones sean "politiqueras" como a veces califica el presidente, pues si así fuera “lo aprovecharía ahora que son tiempos electorales”, concluyó.