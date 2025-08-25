Buscan a Cristal, adolescente desaparecida en Chihuahua

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, emitió una alerta para localizar a Cristal Alexandra Palma Lozoya, de 14 años, reportada como desaparecida en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez el 23 de agosto de 2025 en la colonia Sahuaros de la capital del estado, y desde entonces se desconoce su paradero.

Datos de la adolescente

Edad: 14 años

Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 2011

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chihuahua

Estatura: 1.53 m

Peso: 53 kg

Complexión: Delgada

Tez: Blanca

Cabello: Castaño, mediano

Ojos: Color café

Señas particulares: Ninguna

Al momento de su desaparición vestía un top negro, pantalón de mezclilla tipo cargo y tenis blancos con la palomita negra de Nike.

Llamado a la ciudadanía

La Fiscalía solicita el apoyo de la población para aportar cualquier información que ayude a localizarla.

Los reportes pueden hacerse al 911 de emergencias, al 089 de denuncia anónima o a los números de la Fiscalía en distintas regiones del estado:

Chihuahua: (614) 429-33-00

Juárez: (656) 629-33-00

Cuauhtémoc: (625) 128-11-00

Hidalgo del Parral: (627) 523-93-00

Nuevo Casas Grandes: (636) 649-09-77

Ojinaga: (626) 453-23-03

Comisión de Búsqueda: (627) 523-95-00 y Cel. (626) 106-06-36

